Російські «Урагани» в Білорусі. Фото: GETTY IMAGES

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Російська військова техніка в Білорусі стала табором за 200 км на північ від Києва.

На станції Річиця в Гомельській області вивантажилися російські реактивні системи залпового вогню «Ураган». У мережі опублікували фото табору з військовою технікою. В об'єктив камери потрапила транспортно-заряджаюча машина для «Урагану». Про це у Telegram пише група Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів.

Користувачі соцмереж вже геолокували подібний кадр на відео на шосе М10 в районі зупинного пункту «Іванівка». Цей пункт розташований трохи понад 40 км до кордону з Чернігівською областю України й близько 90 км — з Київською.

Розслідувачі наголошують, що у цьому білоруському районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість», які мають пройти в лютому 2022 року. Також у CIT зазначили, що поява техніки країни-агресора в цьому регіоні викликає побоювання.

За інформацією CNN, армада РФ може атакувати Київ з наміром захопити столицю України, щоб змінити владу. Аналітики зазначають, що це буде легше зробити з Білорусі.

Нагадаємо, у лютому з 10 до 20 лютого у Білорусі відбудуться спільні білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022». З Російської Федерації вже почали прибувати військовослужбовців зі складу Збройних сил. Це відбувається відповідно до «затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави».

Джерела: Conflict Intelligence Team, CNN