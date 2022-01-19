Люди втратили віру у вищі сили через COVID-пандемію. Фото: Getty images

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Ракурс

Релігійні переконання людей змінилися у період пандемії коронавірусної хвороби.

Науковці провели дослідження за участю 5 тис. осіб у Німеччині, яке тривало з червня 2020 року до листопада 2021 року. Вчені кілька разів поверталися з соціологами протягом 18 місяців. Так автори виявили, що чим довше триває пандемія, тим більше людей втрачають віру в Бога. Довіра до вищих сил поряд з молитвою та медитацією зменшилася з другою хвилею ковіду. Про це пише видання New Atlas.

Крім того, різке збільшення стресів, пов’язаних з COVID-19, було пов’язане зі зниженням добробуту і триваючою втратою віри. Ці зміни спостерігалися як у католиків, так і у протестантів. При чому віра похитнулася, як у молодих, так і літніх людей.

У червні 2020 року лише 3% опитаних зізналися, що втратили віру у вищі сили через епідемію. А ще шість опитувань упродовж 18 місяців показали, що відсоток цих людей збільшується. У листопаді 2021 року вже 21,5% респондентів заявили, що втратили віру в Бога через пандемію.

На думку науковців, у людей похитнулася віра через дистанційні обмеження. У період жорсткого карантину люди не могли відвідувати храми та церкви. Вони або втрачали віру, або починали розвивати нові форми духовних практик.

Нагадаємо, Російська православна церква вирішила розпочати виганяти диявола з «одержимих комп’ютерною пристрастю». Російські священники навіть написали спеціальну для цього молебень.

Джерело: New Atlas