Праздник Иоанна Крестителя отмечают 20 января. Фото: ria.ru

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Этот день в народе называли Бражником или Зимним свадебником, поскольку в этот период массово праздновали свадьбу. В этот день разрешалось выполнять ту работу, которая была запрещена во время рождественских праздников — стирка, шитье, вязание и тому подобное. Домашних животных 20 января кормили остатками из Голодной кутьи, чтобы они были плодовитыми и здоровыми.

Кроме того, после Ивана Предтечи начинался свадебный период — парни присылали старост и сватались. При этом молодые старались как можно быстрее отгулять свадьбу, пока не наступили Мясницы — период, во время которого нельзя вступать в брак.

Народные приметы на 20 января:

Полнолуние на небе — весной будет сильное наводнение, реки выйдут из берегов.

Метель 20 января — к ветрам и снегу на Масленицу.

Идет дождь, или же стоит туман — будет богатый урожай хлеба.

Над водой висят облака — будет хороший урожай хлеба.

В мире 20 января отмечают День знаний о пингвинах, День присяги президента США и День траура в Афганистане. Также 20 января — День видеокамеры, поскольку в этот день в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке.

20 января в истории:

1265 год — граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент.

1661 год — во Львове основан университет Казимира. Сейчас — Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

1943 год — в Канаде вышел первый номер газеты «Украинское слово».

1946 год — президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшей ЦРУ.

1958 год — в Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах.

1972 год — началась вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была в 1965 году).

Напомним, 15 сентября Кабинет министров согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.