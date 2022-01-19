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Праздник Иоанна Крестителя отмечают 20 января. Фото: ria.ru
Праздник Иоанна Крестителя отмечают 20 января — традиции и приметыhttps://racurs.ua/n165941-prazdnik-ioanna-krestitelya-otmechaut-20-yanvarya-tradicii-i-primety.htmlРакурс
Этот день в народе называли Бражником или Зимним свадебником, поскольку в этот период массово праздновали свадьбу. В этот день разрешалось выполнять ту работу, которая была запрещена во время рождественских праздников — стирка, шитье, вязание и тому подобное. Домашних животных 20 января кормили остатками из Голодной кутьи, чтобы они были плодовитыми и здоровыми.
Кроме того, после Ивана Предтечи начинался свадебный период — парни присылали старост и сватались. При этом молодые старались как можно быстрее отгулять свадьбу, пока не наступили Мясницы — период, во время которого нельзя вступать в брак.
Народные приметы на 20 января:
- Полнолуние на небе — весной будет сильное наводнение, реки выйдут из берегов.
- Метель 20 января — к ветрам и снегу на Масленицу.
- Идет дождь, или же стоит туман — будет богатый урожай хлеба.
- Над водой висят облака — будет хороший урожай хлеба.
В мире 20 января отмечают День знаний о пингвинах, День присяги президента США и День траура в Афганистане. Также 20 января — День видеокамеры, поскольку в этот день в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке.
20 января в истории:
- 1265 год — граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент.
- 1661 год — во Львове основан университет Казимира. Сейчас — Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- 1943 год — в Канаде вышел первый номер газеты «Украинское слово».
- 1946 год — президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшей ЦРУ.
- 1958 год — в Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах.
- 1972 год — началась вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была в 1965 году).
Напомним, 15 сентября Кабинет министров согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.
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