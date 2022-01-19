Свято Івана Хрестителя відзначають 20 січня. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n165941-svyato-ivana-hrestytelya-vidznachaut-20-sichnya-tradyciyi-ta-prykmety.html

Ракурс

Церковне свято 20 січня передбачає вшанування пам’яті Івана Хрестителя, який пророкував появу Ісуса. Він жив у пустелі, а своє ім’я заробив тому, що хрестив Христа у Йордані.

Цей день у народі називали Бражником або Зимовим весільником, оскільки у цей період масово святкували весілля. Цього дня дозволялося виконувати ту роботу, яка була заборонена під час різдвяних свят — прання, шиття, в’язання тощо. Свійських тварин 20 січня годували залишками з Голодної куті, щоб вони були плодовитими та здоровими.

Крім того, після Івана Предтечі розпочинався весільний період — хлопці надсилали старост і сватались. При цьому молоді намагалися якомога швидше відгуляти весілля, поки не настали М’ясниці — період, під час якого не можна брати шлюб.

Народні прикмети на 20 січня:

Повний місяць на небі — навесні буде сильна повінь, річки вийдуть з берегів.

Заметіль 20 січня — до вітрів і снігу на Масляну.

Іде дощ, або ж стоїть туман — буде багатий урожай хліба.

Над водою висять хмари — буде хороший урожай хліба.

У світі 20 січня відзначають День знань про пінгвінів, День присяги президента США та День жалоби в Афганістані. Також 20 січня — День відеокамери, оскільки в цей день в 1982 році компанія Sony Electronics вперше представила відеокамеру на відкритому ринку.

20 січня в історії:

1265 рік — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент.

1661 рік — у Львові засновано університет Казимира. Нині — Львівський національний університет імені Івана Франка.

1943 рік — у Канаді вийшов перший номер газети «Українське слово».

1946 рік — президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.

1958 рік — у Лондоні з’явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.

1972 рік — розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.