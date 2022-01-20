Репетиция Амстердамского оркестра во время акции протеста, фото: AP

https://racurs.ua/n165961-teatry-stali-parikmaherskimi-v-znak-protesta-protiv-karantina-v-niderlandah.html

Ракурс

В Нидерландах музеи и театры и спортзалы на день, 19 января, стали парикмахерскими и спортзалами.

Таким образом, эти заведения протестовали против решения властей, которые позволили возобновить работу парикмахерских, маникюрных салонов и спортзалов с ограничением на количество клиентов, но музеям, театрам, барам и кафе все еще нужно было оставаться закрытыми, сообщает Bloomberg.

В акции протеста «Театральный парикмахер», участники которой считали такие ограничения несправедливыми, приняли участие десятки организаций. В частности:

в музей Ван Гога в Амстердаме пригласили мастеров маникюра;

галерею музея Франса Халса в Харлеме превратили в тренажерный зал;

посетители концертного зала Консертгебау могли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра.

Источник: Bloomberg