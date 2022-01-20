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Ракурс
Репетиция Амстердамского оркестра во время акции протеста, фото: AP

Театры стали парикмахерскими в знак протеста против карантина в Нидерландах

20 янв 2022, 14:30
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В Нидерландах музеи и театры и спортзалы на день, 19 января, стали парикмахерскими и спортзалами.

Таким образом, эти заведения протестовали против решения властей, которые позволили возобновить работу парикмахерских, маникюрных салонов и спортзалов с ограничением на количество клиентов, но музеям, театрам, барам и кафе все еще нужно было оставаться закрытыми, сообщает Bloomberg.

В акции протеста «Театральный парикмахер», участники которой считали такие ограничения несправедливыми, приняли участие десятки организаций. В частности:

  • в музей Ван Гога в Амстердаме пригласили мастеров маникюра;

Фото: EPA

  • галерею музея Франса Халса в Харлеме превратили в тренажерный зал;

Фото: Museumkaart

  • посетители концертного зала Консертгебау могли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра.

Репетиция Амстердамского оркестра во время акции протеста, фото: AP

Репетиция Амстердамского оркестра во время акции протеста, фото: Амстердамский оркестр


Репетиция Амстердамского оркестра во время акции протеста, фото: Амстердамский оркестр

Источник: Bloomberg


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