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Репетиция Амстердамского оркестра во время акции протеста, фото: AP
Театры стали парикмахерскими в знак протеста против карантина в Нидерландахhttps://racurs.ua/n165961-teatry-stali-parikmaherskimi-v-znak-protesta-protiv-karantina-v-niderlandah.htmlРакурс
В Нидерландах музеи и театры и спортзалы на день, 19 января, стали парикмахерскими и спортзалами.
Таким образом, эти заведения протестовали против решения властей, которые позволили возобновить работу парикмахерских, маникюрных салонов и спортзалов с ограничением на количество клиентов, но музеям, театрам, барам и кафе все еще нужно было оставаться закрытыми, сообщает Bloomberg.
В акции протеста «Театральный парикмахер», участники которой считали такие ограничения несправедливыми, приняли участие десятки организаций. В частности:
- в музей Ван Гога в Амстердаме пригласили мастеров маникюра;
- галерею музея Франса Халса в Харлеме превратили в тренажерный зал;
- посетители концертного зала Консертгебау могли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра.
Источник: Bloomberg
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