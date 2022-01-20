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Ракурс
Репетиція Амстердамського оркестру під час акції протесту, фото: AP

Театри стали перукарнями на знак протесту проти COVID-обмежень у Нідерландах

20 січ 2022, 14:30
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У Нідерландах музеї та театри та спортзали на день, 19 січня, стали перукарнями та спортзалами.

В такий спосіб ці заклади протестували проти рішення влади, яка дозволила поновити роботу перукарень, манікюрних салонів та спортзалів з обмеженням на кількість клієнтів, але музеям, театрам, барам та кафе все ще потрібно було залишатися зачиненими, повідомляє Bloomberg.

У протестній акції «Театральний перукар», учасники якої вважали такі обмеження несправедливими, взяли участь десятки організацій. Зокрема:

  • у музей Ван Гога в Амстердамі запросили майстрів манікюру;

Фото: EPA

  • галерею музею Франса Халса в Харлемі перетворили на тренажерний зал;

Фото: Museumkaart

  • відвідувачі концертного залу Консертгебау могли підстригтися під час репетиції Амстердамського філармонічного оркестру.

Репетиція Амстердамського оркестру під час акції протесту, фото: AP

Репетиція Амстердамського оркестру під час акції протесту, фото: Амстердамський оркестр


Репетиція Амстердамського оркестру під час акції протесту, фото: Амстердамський оркестр

Джерело: Bloomberg


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