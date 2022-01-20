Театри стали перукарнями на знак протесту проти COVID-обмежень у Нідерландах

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Репетиція Амстердамського оркестру під час акції протесту, фото: AP
Театри стали перукарнями на знак протесту проти COVID-обмежень у Нідерландахhttps://racurs.ua/ua/n165961-teatry-staly-perukarnyamy-na-znak-protestu-proty-covid-obmejen-u-niderlandah.htmlРакурс
У Нідерландах музеї та театри та спортзали на день, 19 січня, стали перукарнями та спортзалами.
В такий спосіб ці заклади протестували проти рішення влади, яка дозволила поновити роботу перукарень, манікюрних салонів та спортзалів з обмеженням на кількість клієнтів, але музеям, театрам, барам та кафе все ще потрібно було залишатися зачиненими, повідомляє Bloomberg.
У протестній акції «Театральний перукар», учасники якої вважали такі обмеження несправедливими, взяли участь десятки організацій. Зокрема:
- у музей Ван Гога в Амстердамі запросили майстрів манікюру;
- галерею музею Франса Халса в Харлемі перетворили на тренажерний зал;
- відвідувачі концертного залу Консертгебау могли підстригтися під час репетиції Амстердамського філармонічного оркестру.
Джерело: Bloomberg
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