НАТО отреагировало на требование РФ вывести силы из Румынии и Болгарии

https://racurs.ua/n166007-nato-otreagirovalo-na-trebovanie-rf-vyvesti-sily-iz-rumynii-i-bolgarii.html

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Такую реакцию он выдал на требования РФ вывести силы из Румынии и Болгарии, передает Digi24.

Работа НАТО, где и в какой конфигурации, в зависимости от потребностей безопасности, мы размещаем наши военные силы — это не дело Российской Федерации, так же как мы не указываем в Российской Федерации, где размещать или не размещать собственные силы на своей территории, — заявил он.

Он добавил, что это возвращение к идее, что можно угрожать военным вторжением соседнему европейскому государству и является «настоящей красной линией», а не той, о которой говорит руководитель дипломатии в Москве.

До этого в российском МИД заявляли, что Россия хочет получить от Запада гарантии вывода сил Альянса из Румынии и Болгарии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия выдвинула новые требования по так называемым гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Теперь речь идет о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к военно-политическому блоку после 1997 года.

Источник: Digi24