https://racurs.ua/ua/n166007-ce-ne-sprava-rf-nato-vidreaguvalo-na-vymogu-vyvesty-syly-z-rumuniyi-i-bolgariyi.html

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Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Таку реакцію він видав на вимоги РФ вивести сили з Румунії та Болгарії, передає Digi24.

Робота НАТО, де та в якій конфігурації, залежно від потреб безпеки, ми розміщуємо нашу військові сили — це не справа Російської Федерації, так само як ми не вказуємо Російській Федерації, де розміщувати чи не розміщувати власні сили на своїй території, — заявив Джоане.

Він додав, що це — повернення до ідеї, що можна погрожувати військовим вторгненням сусідній європейській державі і є «справжньою червоною лінією», а не тою, про яку каже керівник дипломатії в Москві.

До цього у російському МЗС заявляли, що Росія хоче отримати від Заходу гарантії виведення сил Альянсу з Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія висунула нові вимоги щодо так званих гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу. Тепер йдеться про виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до військово-політичного блоку після 1997 року.

Джерело: Digi24