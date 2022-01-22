Доллар подешевел на межбанке, НБУ покупал валюту — что происходит с курсом

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Ракурс

Курс доллара и евро в конце недели стабилизировался. Нацбанк даже вышел на рынок с позицией покупки валюты.

К закрытию межбанка 21 января доллар упал на 10 копеек на покупке и продаже, а евро упало в покупке и в продаже на 5 копеек.

Неделя завершилась установлением следующих официальных курсов:

Доллар — 28,3236 грн;

Евро — 32,1147 грн.

Мы видим, что в последние дни спрос на валютном рынке снизился после наблюдавшегося ранее всплеска. В пятницу предложение валюты на рынке превалировало над спросом, поэтому для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк уже выкупал валюту — всего 20 млн долл., — прокомментировали события в НБУ.

21 января произошли положительные события для гривны, хотя на межбанковском рынке объемы операций были не столь значительными, как во все предыдущие дни.

Только после обеда статистика торгов превысила 98 млн долл., что является достаточно скромным результатом на этой неделе, сообщает Минфин.

С самого утра на межбанке было достаточно спокойно. Выход любого крупного игрока, как всегда, менял расписание по спросу и предложению на торгах, но ажиотажа не было.

После 15.00 предложение превышало спрос, покупателей особо не нашлось и НБУ вышел с покупкой доллара по 28,23 грн и приобрел примерно 20 млн. дол.

Это неплохой знак для рынка после многомиллионной вынужденной продажи валюты регулятором последних дней, — пишет издание.

В результате за день доллар с утренних 28,31/28,33 грн после небольшого роста до 28,33/28,35 к 11.00 к полудню стал проседать. В 12.00 его котировки находились уже в пределах 28,305/28,325 грн, а после обеда упали до 28,215/28,235 к концу дня.

Что дальше?

В Нацбанке считают ключевой причиной всплеска спроса на валюту в начале года именно психологический фактор, связанный с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка. Дополнительным фактором является сезонный и временный рост спроса на иностранную валюту из-за активизации бюджетных выплат в конце 2021 года.

В целом чистая продажа валюты Национальным банком с начала года на конец дня 21 января составляет 731,7 млн. дол.

В регуляторе отметили, что в марте 2020 года, то есть в начале пандемии COVID-19, для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ продал более 2 млрд дол.

На прошлой неделе Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых и пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%.