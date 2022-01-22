Долар подешевшав на міжбанку, НБУ купував валюту — що відбувається з курсомhttps://racurs.ua/ua/n166029-dolar-podeshevshav-na-mijbanku-nbu-kupuvav-valutu-scho-vidbuvaietsya-z-kursom.htmlРакурс
Курс долара та євро наприкінці тижня стабілізувався. Нацбанк навіть вийшов на ринок із попозицією купівлі валюти.
До закриття міжбанку 21 січня долар впав на 10 копійок на купівлі та у продажу, а євро впало у купівлі та у продажу на 5 копійок.
Тиждень завершився встановленням таких офіційних курсів:
- Долар — 28,3236 грн;
- Євро — 32,1147 грн.
Ми бачимо, що останніми днями попит на валютному ринку знизився після сплеску, що спостерігався раніше. У п’ятницю пропозиція валюти на ринку превалювала над попитом, тож для згладжування надмірних коливань Національний банк вже викуповував валюту — загалом 20 млн дол, — прокоментували події в НБУ.
21 січня відбулися позитивні події для гривні, хоча на міжбанківському ринку обсяги операцій були не такими значними, як у всі попередні дні.
Лише після обіду статистика торгів перевищила 98 млн дол., що є досить скромним результатом для цього тижня, повідомляє Мінфін.
Із самого ранку на міжбанку було досить спокійно. Вихід будь-якого великого гравця, як завжди — змінював розклад за попитом та пропозицією на торгах, але ажіотажу не було.
Після 15.00 пропозиція перевищувала попит, покупців особливо не знайшлося і НБУ вийшов із купівлею долара по 28,23 грн та придбав приблизно 20 млн. дол.
Це непоганий знак для ринку, після багатомільйонного вимушеного продажу валюти регулятором останніх днів, — пише видання.
У результаті, за день долар із ранкових 28,31/28,33 грн після невеликого зростання до 28,33/28,35 до 11.00 до опівдня став просідати. О 12.00 його котирування знаходилися вже в межах 28,305/28,325 грн, а після обіду впали до 28,215/28,235 на кінець дня.
Що далі?
В Нацбанку вважають ключовою причиною сплеску попиту на валюту на початку року був саме психологічний чинник, пов’язаний з інформаційним фоном навколо геополітичного напруження та реакцією на нього з боку учасників ринку. Додатковим чинником є сезонне та тимчасове зростання попиту на іноземну валюту через активізацію бюджетних виплат наприкінці 2021 року.
Загалом чистий продаж валюти Національним банком з початку року на кінець дня 21 січня складає 731,7 млн дол.
У регуляторі зазначили, що у березні 2020 року, тобто на початку пандемії COVID-19, для згладжування надмірних коливань на валютному ринкуНБУ продав понад 2 млрд дол.
Минулого тижня Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних та переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.