Долар подешевшав на міжбанку, НБУ викуповував валюту - що відбувається з курсом

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Ракурс

Курс долара та євро наприкінці тижня стабілізувався. Нацбанк навіть вийшов на ринок із попозицією купівлі валюти.

До закриття міжбанку 21 січня долар впав на 10 копійок на купівлі та у продажу, а євро впало у купівлі та у продажу на 5 копійок.

Тиждень завершився встановленням таких офіційних курсів:

Долар — 28,3236 грн;

Євро — 32,1147 грн.

Ми бачимо, що останніми днями попит на валютному ринку знизився після сплеску, що спостерігався раніше. У п’ятницю пропозиція валюти на ринку превалювала над попитом, тож для згладжування надмірних коливань Національний банк вже викуповував валюту — загалом 20 млн дол, — прокоментували події в НБУ.

21 січня відбулися позитивні події для гривні, хоча на міжбанківському ринку обсяги операцій були не такими значними, як у всі попередні дні.

Лише після обіду статистика торгів перевищила 98 млн дол., що є досить скромним результатом для цього тижня, повідомляє Мінфін.

Із самого ранку на міжбанку було досить спокійно. Вихід будь-якого великого гравця, як завжди — змінював розклад за попитом та пропозицією на торгах, але ажіотажу не було.

Після 15.00 пропозиція перевищувала попит, покупців особливо не знайшлося і НБУ вийшов із купівлею долара по 28,23 грн та придбав приблизно 20 млн. дол.

Це непоганий знак для ринку, після багатомільйонного вимушеного продажу валюти регулятором останніх днів, — пише видання.

У результаті, за день долар із ранкових 28,31/28,33 грн після невеликого зростання до 28,33/28,35 до 11.00 до опівдня став просідати. О 12.00 його котирування знаходилися вже в межах 28,305/28,325 грн, а після обіду впали до 28,215/28,235 на кінець дня.

Що далі?

В Нацбанку вважають ключовою причиною сплеску попиту на валюту на початку року був саме психологічний чинник, пов’язаний з інформаційним фоном навколо геополітичного напруження та реакцією на нього з боку учасників ринку. Додатковим чинником є сезонне та тимчасове зростання попиту на іноземну валюту через активізацію бюджетних виплат наприкінці 2021 року.

Загалом чистий продаж валюти Національним банком з початку року на кінець дня 21 січня складає 731,7 млн дол.

У регуляторі зазначили, що у березні 2020 року, тобто на початку пандемії COVID-19, для згладжування надмірних коливань на валютному ринкуНБУ продав понад 2 млрд дол.

Минулого тижня Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних та переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.