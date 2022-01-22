Минюст США подал новый иск против Коломойского

Игорь Коломойский, фото: НВ

https://racurs.ua/n166044-minust-ssha-podal-novyy-isk-protiv-kolomoyskogo.html

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Министерство юстиции США подало иск в окружной суд южного округа Флориды относиетльно конфискации более 6 млн долл. по делу о выводе средств со счетов «ПриватБанка» его бывшими владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Эти средства были получены от продажи коммерческой недвижимости в Далласе (штат Техас). В США считают, что эта недвижимость удерживалась на средства, незаконно выведенные из «ПриватБанка».

Это уже четвертый иск, касающийся вывода средств из «ПриватБанка» Коломойским и Боголюбовым:

в августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды относительно конфискации офисного парка в Далласе и офисной башни в Луисвилле (штат Кентукки);

в декабре 2020 года был подан иск относительно недвижимости в Кливленде (штат Огайо).

Во всех этих исках Коломойского и Боголюбова обвиняют в выводе из «ПриватБанка» миллиардов долларов в период с 2008 года и до национализации банка в 2016 году — преимущественно через банковские счета подставных фирм, открытых на Кипре. Впоследствии, по версии следствия, средства «отмывались» через операции с недвижимостью в США.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко недавно заявил, что открытое в отношении него уголовное дело является результатом мести за национализацию «ПриватБанка» со стороны Коломойского.