Мін’юст США подав новий позов проти Коломойського

Ігор Коломойський, фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n166044-min-ust-ssha-podav-novyy-pozov-proty-kolomoyskogo.html

Ракурс

Міністерство юстиції США подало позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації понад 6 млн дол. у справі стосовно виведення коштів із рахунків «ПриватБанку» його колишніми власниками — Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

Зазначається, що ці кошти були отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас). У США вважають, що ця нерухомість утримувалася на кошти, незаконно виведені з «ПриватБанку».

Це вже четвертий позов, що стосується виведення коштів з «ПриватБанку» Коломойським та Боголюбовим:

у серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди щодо конфіскації офісного парку в Далласі та офісної вежі в Луїсвіллі (штат Кентуккі);

у грудні 2020 року було подано позов щодо нерухомості у Клівленді (штат Огайо).

У всіх цих позовах Коломойського та Боголюбова звинувачують у виведенні з «ПриватБанку» мільярдів доларів у період з 2008 року і до націоналізації банку у 2016 року — переважно через банківські рахунки підставних фірм, відкритих на Кіпрі. Згодом, за версією слідства, кошти «відмивалися» через операції з нерухомістю у США.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко нещодавно заявив, що відкрита щодо нього кримінальна справа є результатом «помсти» за націоналізацію «ПриватБанку» з боку Коломойського.