Судно с россиянами горит в Черном море у берегов Крыма

https://racurs.ua/n166055-sudno-s-rossiyanami-gorit-v-chernom-more-u-beregov-kryma.html

Ракурс

Судно с россиянами загорелось в Черном море. На танкере Almuntazah, находящемся в порту Тамань, начался пожар.

Экипаж танкера состоит из семи граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Пожар начался в машинном отделении судна, на его борту сейчас 700 тонн мазута. Судно было на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. Отмечается, что открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного судна уже появился темный дым. О пострадавших не сообщается.

Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока ни судовладельец, ни капитан за помощью не обращались. Танкер ходит под флагом Коморских островов.

Напомним, ранее мы сообщали, что судно, перевозившее крупную партию российского и китайского оружия, было задержано в Аравийском море. Борт не имел опознавательных знаков, но на судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Источник: ТАСС