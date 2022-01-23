Судно з росіянами горить у Чорному морі біля берегів Криму

https://racurs.ua/ua/n166055-sudno-z-rosiyanamy-goryt-u-chornomu-mori-bilya-beregiv-krymu.html

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Судно з росіянами загорілося у Чорному морі. На танкері Almuntazah, що знаходиться в порту Тамань, почалася пожежа.

Екіпаж танкера складається із семи громадян Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту.

Пожежа почалася у машинному відділенні судна, на його борту наразі 700 тонн мазуту. Судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі від берега в порту Тамань. Наголошується, що наразі відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів аварійного судна вже з’явився темний дим. Про постраждалих не повідомляється.

Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися. Танкер ходить під прапором Коморських островів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що судно, яке перевозило велику партію російської та китайської зброї, було затримано в Аравійському морі. Борт не мав розпізнавальних знаків, але на судні виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Джерело: ТАСС