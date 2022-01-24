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Ракурс
Совет нацбезопасности и обороны срочно собирает президент

Совет нацбезопасности и обороны срочно собирает президент

24 янв 2022, 14:36
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Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в аппарате СНБО.

Заседание начнется в 17.00. Впоследствии появилось официальное подтверждение информации об экстренном заседании СНБО.

В аппарате СНБО сообщили УП, что будут рассматривать «вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущее состояния дел в экономике, энергетике, противодействие пандемии коронавирусной болезни и тому подобное».


Секретарь СНБО Алексей Данилов выйдет к медиа ориентировочно в 18.30.

Напомним, что 23 января Министерство иностранных дел Британии заявило о наличии доказательств сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину. Британцы, а затем и США утверждали о существовании списка лиц, которые могут возглавить оккупационные власти РФ в случае новой агрессии россиян.

Источник: Ракурс


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