Раду нацбезпеки і оборони терміново збирає президент

https://racurs.ua/ua/n166110-radu-nacbezpeky-i-oborony-terminovo-zbyraie-prezydent.html

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Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони. Про це повідомив співрозмовник «Української правди» у апараті РНБО.

Засідання почнеться о 17.00. Згодом з’явилося офіційне підтвердження інформації про екстрене засідання РНБО.

В апараті РНБО повідомили УП, що розглядатимуть «питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо».

Секретар РНБО Олексій Данілов вийде до медіа орієнтовно о 18.30.

Нагадаємо, що 23 січня Міністерство закордонних справ Британії заявило про наявність доказів змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну. Британці, а згодом і США стверджували про існування списку осіб, які можуть очолити окупаційну владу РФ у випадку нової агресії росіян.