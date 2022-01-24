Европарламент одобрил закон об ограничении «агрессивной рекламы» в сети

В ЕС одобрили закон об ограничении «агрессивной рекламы» в сети. Фото: fingeniy.com

https://racurs.ua/n166116-evroparlament-odobril-zakon-ob-ogranichenii-agressivnoy-reklamy-v-seti.html

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Использование персональных данных, которые будут отображаться в онлайн-рекламном пространстве, смогут запретить в Европе.

Европейский парламент большинством голосов одобрил законопроект, направленный на ограничение «агрессивного маркетинга» в интернете. Поправки в закон о цифровых услугах предусматривают, что основные интернет-платформы (Google, Target и Amazon) будут блокировать использование конфиденциальных данных для показа целевой рекламы. Об этом сообщает The Verge.

Предполагается, что алгоритм станет более прозрачным, и пользователи должны иметь возможность вычитать следующее и даже требовать компенсации ущерба, если владельцы платформы продолжат продвигать неподходящий или незаконный контент.

Новый закон может вступить в силу в 2023 году. Уже 31 января начнется координация с Европейской комиссией и государствами-членами Евросоюза. Компаниям-нарушителям грозит штраф в размере до 6% от общемировой выручки.

Также Европарламент поддержал инициативу о запрете целевой рекламы для несовершеннолетних и «темных шаблонов» — механизмов скрытого сбора информации о пользователях.

Напомним, австрийское Управление по защите данных (DSB) заявило, что система сбора статистики Google Analytics, который используется администраторами сайтов, представляет угрозу конфиденциальности. Тем самым ведомство усложнило работу представителей европейского бизнеса, привыкших пользоваться этим инструментом.

Источник: The Verge