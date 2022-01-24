Європарламент схвалив закон про обмеження «агресивної реклами» в мережі

В ЄС схвалили закон про обмеження «агресивної реклами» в мережі. Фото: fingeniy.com

https://racurs.ua/ua/n166116-ievroparlament-shvalyv-zakon-pro-obmejennya-agresyvnoyi-reklamy-v-mereji.html

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Використання персональних даних, які будуть відображатися в онлайн-рекламному просторі, зможуть заборонити в Європі.

Європейський парламент більшістю голосів схвалив законопроект, спрямований на обмеження «агресивного маркетингу» в інтернеті. Поправки до закону про цифрові послуги передбачають, що основні інтернет-платформи, (Google, Target та Amazon) блокуватимуть використання конфіденційних даних для показу цільової реклами. Про це повідомляє The Verge.

Передбачається, що алгоритм стане більш прозорим, і користувачі повинні мати можливість віднімати наступне і навіть вимагати компенсації збитку, якщо власники платформи продовжать просувати невідповідний або незаконний контент.

Новий закон може набрати чинності 2023 року. Вже 31 січня розпочнеться координація з Європейською комісією та державами-членами Євросоюзу. Компаніям-порушникам загрожує штраф у розмірі до 6% від загальносвітової виручки.

Також Європарламент підтримав ініціативу про заборону цільової реклами для неповнолітніх та «темних шаблонів» — механізмів прихованого збору інформації про користувачів.

Нагадаємо, австрійське Управління захисту даних (DSB) заявило, що система збору статистики Google Analytics, яка використовується адміністраторами сайтів, становить загрозу конфіденційності. Тим самим відомство ускладнило роботу представників європейського бізнесу, які звикли користуватися цим інструментом.

Джерело: The Verge