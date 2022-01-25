https://racurs.ua/n166161-obmenniki-pokazali-novye-kursy-valut-obvalitsya-li-grivna.html

Ракурс

Курс доллара к гривне значительно вырос со вчерашнего дня — он увеличился на 31,15 коп. и составляет 28,4955 грн.

Минимальный курс покупки доллара составляет 28,3 грн, максимальный — 28,65 грн. Для продажи минимальный курс — 28,7 грн, максимальный — 29,05 грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Вчерашний обвал гривны стал неожиданностью для многих — он испугал покупателей валюты и озадачил продавцов. Поведение участников торгов сегодня будет хаотическим, а выходы крупных покупателей и продавцов будут кардинально менять соотношение спроса и предложения на рынке и курсовый тренд. Аукцион Минфина не предоставит большой поддержки гривне. Чиновники сократили предложение бумаг из шести видов до четырех и оставили облигации: на 91, 357,448 и 749 дней.

Нового дальнейшего обвала курса не прогнозируется, потому что вчерашняя девальвация гривны приведет к определенной коррекции как поведения покупателей, так и продавцов.

Курсы межбанка, по прогнозу Минфина, 25 января будут в пределах коридора 28,50 — 28,75 грн. На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи 28,35−29,00 грн при спреде в обменниках финкомпаний около 20 коп., а в кассах банков 20−25 коп.

Напомним, ранее мы сообщали, что официальный курс гривны на 18 января к иностранным валютам установил Национальный банк Украины. Курс гривны по отношению к доллару упал на 17 коп., а к евро национальная валюта подешевела на 7 коп. Сегодня доллар стоит 28,12 грн. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за год.