Обмінники засвітили нові курси валют. Фото: istoc

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Ракурс

Курс долара до гривні значно виріс відучора — він збільшився на 31,15 коп. та складає 28,4955 грн.

Мінімальний курс купівлі долара становить 28,3 грн, максимальний — 28,65 грн. Для продажу мінімальний курс — 28,7 грн, максимальний — 29,05 грн. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ),

Вчорашній обвал гривні став несподіванкою для багатьох і налякав покупців валюти та спантеличив продавців. Поведінка учасників торгів сьогодні буде хаотичною, а виходи великих покупців і продавців кардинально змінюватимуть співвідношення попиту та пропозиції на ринку й курсовий тренд. Аукціон Мінфіну не надасть великої підтримки гривні. Чиновники після консультацій із первинними дилерами скоротили пропозицію паперів із шести видів до чотирьох і залишили облігації: на 91, 357,448 і 749 днів.

Нового подальшого обвалу курсу не прогнозується, тому що вчорашня девальвація гривні призведе до певної корекції як поведінки покупців (не всі готові так дорого платити за валюту й будуть знімати частину заявок на купівлю), так і продавців (вони боятимуться здешевити й не поспішають пропонувати всі обсяги наявної валюти).

Курси міжбанку, за прогнозом Мінфіну, 25 січня будуть у межах коридору 28,50 — 28,75 грн. На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній та банків будуть перебувати в межах широкого коридору купівлі та продажу 28,35 — 29,00 грн при спреді в обмінниках фінкомпаній близько 20 коп., а в касах банків 20−25 коп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офіційний курс гривні на 18 січня до іноземних валют установив Національний банк України. Курс гривні щодо долара впав на 17 коп., а щодо євро національна валюта подешевшала на 7 коп. Сьогодні долар коштує 28,12 грн. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за рік.