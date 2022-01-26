Главы ОГА саботируют формирование терробороны на местах, заявили в Раде

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Главы ОГА саботируют формирование терробороны в областях на фоне предполагаемого вторжения России в Украину. Об этом во время пленарного заседания ВР 26 января заявила нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская.

Когда я проводила встречи с территориальной обороной, я была поражена. Зачем мы принимали закон о национальном сопротивлении и о чем он? Речь идет о территориальной обороне и движении сопротивления. По закону руководитель территориальной зоны является глава ОГА, а терробороны района — руководитель райгосадминистрации, — указала с трибуны парламентарий.

Бобровская напомнила, что по закону человек, подающий руководителей на добровольческие формирования, является главой общины.

У меня вопрос — какая работа была проделана с 1 января? Ответственность лежит не только на Вооруженных силах Украины. Комбриги и комбаты сейчас обивают пороги органов местного самоуправления и глав ОГА, которые палец о палец не ударяют и даже не выделяют времени на встречу с военными, чтобы найти места на размещение штаба. О какой защите и о какой готовности мы говорим? — отметила Бобровская.

Вместе с тем нардеп добавила, что никакой паники у населения перед возможной угрозой со стороны РФ не должно быть.

Происходящее в Ровенской области (Бобровская родом из Ровно — ред.) для меня позор. Фактически (комбригам — ред.) негде сидеть и негде работать, — подытожила парламентарий.

Напомним, закон закрепляет за системой терробороны несколько функций. Организация терробороны — это дело военных, которое они делают совместно с гражданскими властями, органами самоуправления и гражданами. Основой системы терробороны являются Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Это отдельный род сил в составе ВСУ, который так же как ДШВ или ССО подчинен главнокомандующему ВСУ.

Командующий Сил терробороны — бригадный генерал Юрий Галушкин, боевой офицер, участник обороны Донецкого аэропорта — был назначен на должность 1 января первым указом президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году.

Скелет Сил терробороны — это 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве), объединяющих более 150 батальонов (один на район). Также закон позволяет создать отдельные бригады в городах с населением более 900 тыс. человек — то есть в Харькове, Днепре и Одессе. Кроме этого, дополнительные части могут появиться в регионах с населением более 2,4 млн человек (Днепропетровщине, Донецкой, Львовской, Харьковской и Киеве).