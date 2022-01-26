Улицу Ермака в Киеве предлагают переименовать в честь Черчилля

https://racurs.ua/n166223-ulicu-ermaka-v-kieve-predlagaut-pereimenovat-v-chest-cherchillya.html

Ракурс

В Киеве собирают подписи за переименование улицы Ермака в Оболонском районе Киева на улицу сэра Уинстона Черчилля.

Соответствующую петицию зарегистрировали 26 января на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Ее автор — Виктор Трегубов. В тексте петиции сообщается, что улица, пролегающая от проспекта Степана Бандеры через улицу Куреневскую, названа в честь Ермака Тимофеевича — донского атамана, который в XVI веке завоевал западную Сибирь и включил земли сибирских народов в Московское государство. Улица Ермака была проложена в 1970-х годах.

Ермак стал олицетворением завоевательной, имперской политики России, является частью истории нашего врага и не имеет никакого отношения к Украине. В его честь не должна называться ни одна из улиц нашей столицы, — объяснил автор петиции.

Он считает, что переименование улицы в столице Украины в честь одного из самых известных в мире британцев станет жестом дружества и благодарности, «проявлением уважения к премьер-министру Великобритании, упоминанием о пребывании Черчилля в украинской Ялте, дополнительным подтверждением. союзничества и дружеских отношений с Великобританией».

Автор и подписанты петиции дополнительно предлагают властям столицы рассмотреть вопрос об установлении на улице Черчилля памятника политику.

Черчилль в 1940—1945 и 1951−1955 годах был премьер-министром Великобритании. С 1900 по 1964 год он был депутатом парламента от пяти различных избирательных округов. Черчилль занимает первое место в опросе «100 величайших британцев».