Вулицю Єрмака у Києві пропонують перейменувати на честь Черчилля

https://racurs.ua/ua/n166223-vulycu-iermaka-u-kyievi-proponuut-pereymenuvaty-na-chest-cherchyllya.html

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У Києві збирають підписи за перейменування вулиці Єрмака в Оболонському районі Києва на вулицю сера Вінстона Черчилля.

Відповідну петиція зареєстрували 26 січня на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Її автор — Віктор Трегубов. У тексті петиції повідомляється, що вулиця, яка пролягає від проспекту Степана Бандери через вулицю Куренівську, названа на честь Єрмака Тимофійовича — донського отамана, який в XVI сторіччі завоював західну Сибір та включив землі сибірських народів до Московської держави. Вулицю Єрмака проклали у 1970-х роках.

Єрмак став уособленням завойовницької, імперської політики Росії, є частиною історії нашого ворога і не має жодного відношення до України. На його честь не має називатися жодна з вулиць нашої столиці, — пояснив автор петиції.

Він вважає, що перейменування вулиці в столиці України на честь одного з найвідоміших у світів британців стане жестом дружності і вдячності, «проявом поваги до шанованої постаті прем'єр-міністра Великої Британії, згадкою про перебування Черчилля в українській Ялті, додатковим підтвердженням союзництва та дружніх відносин з Великою Британією».

Автор та підписанти петиції додатково пропонують владі столиці розглянути питання про встановлення на вулиці Черчилля пам‘ятника політику.

Черчилль у 1940—1945 та 1951—1955 роках був прем'єр-міністром Великої Британії. Із 1900 до 1964 року він був депутатом парламенту від п’ятьох різних виборчих округів. Черчилль посідає перше місце в опитуванні «100 найвизначніших британців».