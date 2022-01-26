Главное бомбоубежище Киева в случае вторжения РФ назвал Кличко

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Ракурс

Главное бомбоубежище Киева на случай российского вторжения назвал мэр столицы Виталий Кличко. Он заявил о наличии «четкого плана» действий у властей метрополитена — ключевого бомбоубежища мегаполиса.

В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае часа «Ч», будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения, — заявил Кличко в эфире «Утро» на телеканале «Настоящее время».

По его словам, на случай чрезвычайной ситуации у власти есть сирены, которые будут извещать об угрозе.

В таком случае понадобятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях, — добавил Кличко.



Чиновник выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.

Напомним, ранее Кличко инициировал 28 января заседание правления Ассоциации городов Украины для обсуждения координации усилий и мер по организации территориальной обороны в украинских городах, городках и селениях.