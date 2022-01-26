Головне бомбосховище Києва у разі вторгнення РФ назвав Кличко

https://racurs.ua/ua/n166225-golovne-bomboshovysche-kyieva-u-razi-vtorgnennya-rf-nazvav-klychko.html

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Головне бомбосховище Києва на випадок російського вторгнення назвав мер столиці Віталій Кличко. Він заявив про наявність «чіткого плану» дій у влади метрополітену — ключового бомбосховища мегаполісу.

У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об'єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу «Ч», буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу, -заявив Кличко в ефірі «Утро» на телеканалі «Настоящее время».

З його слів, на випадок надзвичайної ситуації влада має сирени, які сповіщатимуть про загрозу.

В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації — телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії, — додав Кличко.



Чиновник висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

Нагадаємо, раніше Кличко ініціював 28 січня засідання правління Асоціації міст України задля обговорення координації зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах, містечках і селищах.