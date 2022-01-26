Минимальную сумму алиментов повысила Рада

https://racurs.ua/n166226-minimalnuu-summu-alimentov-povysila-rada.html

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Алименты в Украине теперь будут выплачиваться по-новому. Верховная Рада приняла закон об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Законом № 3881 устанавливается размер алиментов, которые должны выплачиваться на ребенка другими членами семьи и родственниками, а именно — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Об этом стало известно из трансляции Рады.

Напомним, ранее мы сообщали, что сумма алиментов в Украине выросла с 1 декабря в связи с увеличением прожиточного минимума. Для детей до 6 год прожиточный минимум отныне составляет 2 тыс. 100 грн, а для детей от 6 до 18 года—2 2тыс. 618 грн. А минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.