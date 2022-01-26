Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Минимальную сумму алиментов повысила Рада

26 янв 2022, 14:03
999

Алименты в Украине теперь будут выплачиваться по-новому. Верховная Рада приняла закон об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.


Законом № 3881 устанавливается размер алиментов, которые должны выплачиваться на ребенка другими членами семьи и родственниками, а именно — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Об этом стало известно из трансляции Рады.

Напомним, ранее мы сообщали, что сумма алиментов в Украине выросла с 1 декабря в связи с увеличением прожиточного минимума. Для детей до 6 год прожиточный минимум отныне составляет 2 тыс. 100 грн, а для детей от 6 до 18 года—2 2тыс. 618 грн. А минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров