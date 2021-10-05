Алименты на… чужих детей: можно ли отказаться?

https://racurs.ua/2940-alimenty-na-chujih-detey-mojno-li-otkazatsya.html

Ракурс

Семейные дела, касающиеся женитьбы, разводов, установления отцовства, выплат алиментов, не перестают поражать воображение фантастическими поворотами, некоторые из них даже сценаристам латиноамериканских сериалов показались бы несколько чрезмерными и даже надуманными. Тем не менее удивительные вещи можно найти в абсолютно реальных судебных делах. Одно такое дело есть и в свежем обзоре судебной практики Верховного суда. Чтобы отказаться от алиментов на чужих детей, мужчине пришлось дойти до высшей судебной инстанции.

Как сначала стать отцом, а потом жениться

Представьте себе небольшой населенный пункт на юге Украины, и в нем живет некая женщина, на которую, честное слово, стоило бы посмотреть. Полтора десятка лет назад у нее случился роман с молодым человеком. Они так и не поженились, но от связи родились два мальчика.

…В этом месте так и просятся рассуждения о том, что так называемые свободные отношения — игра в одни ворота: женщина находится в заведомо невыгодном положении, потому что все тяготы рождения и содержания детей (и доказывания того, что мужчина тоже причастен к их появлению на свет) ложатся на нее. Поэтому не станем углубляться в тему, а посмотрим лучше, что же произошло дальше…

Итак, когда отношения закончились, молодая женщина с двумя совсем маленькими детьми осмотрелась по сторонам и положила глаз на другого парня. И он влюбился в нее настолько сильно, что захотел жениться. Такой расклад — взять в жены женщину с детьми, да не с подростками, а с малышами, с которыми предстоит немало забот, многих пугает. Поэтому решение заключить брак делает ему честь, согласитесь.

Но будущая жена поставила условие: брак будет заключен только в том случае, если будущий муж запишет себя отцом двух маленьких мальчиков.

Двенадцать лет назад летом счастливые будущие муж и жена приходили в орган регистрации актов гражданского состояния дважды: сначала зарегистрировали мужчину отцом малышей, а через месяц заключили брак.

Ну вот вроде бы и хэппи-энд, никто не сдерживает слез радости, звучит марш Мендельсона. Но недолго музыка играла.

А теперь платите!

Вскоре после получения новых документов детей и штампа в своем паспорте молодая жена… выставила мужа вон. Да-да, буквально через пару месяцев счастливой семейной жизни. А еще через несколько месяцев супруги развелись через суд.

Но уже бывший муж даже не предполагал, насколько серьезно попал. Он, возможно, думал, что неудачный роман и скоропалительная женитьба останутся в его жизни просто неприятными эпизодами. Однако бывшая жена… подала на алименты. И через два с небольшим года после расторжения брака тот же районный суд, в котором супруги разводились, вынес решение: взимать с бывшего мужа треть доходов ежемесячно, не менее 30% прожиточного минимума на каждого ребенка.

И все правильно. Он по документам кто? Отец. Разведенный отец должен платить алименты. Точка.

Но законы латиноамериканского сериала — это вам не Семейный кодекс, так что история имела неожиданное и драматическое продолжение.

Так чьи же дети?

Помните, до брака с будущим плательщиком алиментов женщина-вамп четыре года встречалась с мужчиной, который на ней так и не женился? Так вот, эти подробности взяты из другого дела, четырехлетней давности. Когда отношения пары подходили к концу, жестокая подруга сказала этому мужчине, что не он отец детей. Женщины от злости и желания побольнее обидеть бывшего иногда и не такие глупости делают.

Ну вот, подруга его бросила, нашла, извините, дурачка, записавшего детей на себя, вышла замуж, развелась, подала на алименты. А через несколько лет после развода она… снова сошлась с бывшим возлюбленным и теперь уже призналась ему, что именно он отец мальчиков.

От этой большой любви, пронесенной сквозь годы и браки, родился третий ребенок, а двух первых настоящий папа захотел все-таки переписать на себя, дав им правильные отчество и фамилию. Для этого он обратился в суд. И четыре года назад было принято решение: иск настоящего отца удовлетворить, признать, что он является биологическим отцом, внести изменения в актовые записи о рождении детей. Итак, мальчики во второй раз получили новые документы.

А как же обстояло дело с алиментами?

Как избавиться от долга?

Обведенный вокруг пальца и брошенный коварной соблазнительницей бывший муж и формальный отец детей алиментов не платил. Его по-человечески можно понять: в этой истории его выставили натуральным дураком, заставив сначала признать чужих детей, потом жениться и, в конце концов, ежемесячно раскошеливаться, давая деньги посторонней женщине и ее детям. А тут еще объявился бывший любовник бывшей жены и через суд добился признания детей своими.

Но как бы то ни было, долг по алиментам копился и на начало прошлого года составил… более 175 тысяч гривен. С этим нужно было что-то делать, и фальшивый отец подал иск в суд с требованием снять с него бремя содержания чужих детей и главное — списать долг по алиментам.

Районный и апелляционный суды удовлетворили иск частично. От дальнейшей уплаты алиментов его освободили, а вот долг решили списать с июля 2017 года, то есть со времени принятия судебного решения об отцовстве, когда биологический папа был признан и юридическим отцом.

Но на обманутом мужчине все-таки остался висеть алиментный долг за шесть лет, а с учетом нынешних санкций, применяемых к должникам по алиментам, это серьезно. Вот тогда неудачливый муж и фиктивный отец и обратился в Верховный суд. И тот удовлетворил его иск.

Факт происхождения ребенка от определенного лица является основанием для возникновения у этого лица обязанностей в отношении ребенка, сказано в решении ВС. И, соответственно, у лица, которое не признано отцом, таких обязанностей нет. Настоящий отец мальчиков не стал им в 2017 году, а, простите, участвовал в их появлении на свет гораздо раньше. В 2017 году это просто было установлено в судебном порядке.

Таким образом, иск обманутого мужчины Верховный суд удовлетворил, долг по алиментным исполнительным листам с него списали. И, кстати, судебные издержки — почти 5 тысяч гривен — должна выплатить мать детей.

«Обстоятельства, имеющие важное значение», определяются судом

В судебном решении есть несколько общих рекомендаций, которые могут быть полезны тем плательщикам алиментов, которые считают, что могут быть освобождены от этой обязанности.

Итак, статья 197 Семейного кодекса говорит, что полное или частичное освобождение плательщика алиментов от уплаты задолженности возможно только по его иску и лишь тогда, когда задолженность возникла в связи с его тяжелой болезнью или с обстоятельством, имеющим важное значение (в качестве примера приводится служба в ВСУ).

Однако эта норма не содержит конкретного перечисления этих «обстоятельств, имеющих важное значение», — в каждом конкретном случае это должен решать суд. В этом деле таким обстоятельством стало установление судебным путем отцовства другого человека и исключение истца из актовых записей о рождении детей. Судебным решением было признано, что он никогда не был отцом двух мальчиков. А согласно статье 180 Семейного кодекса обязанность содержания ребенка лежит исключительно на родителях.

Освобождение от алиментов в этом случае не приведет к нарушению интересов детей, поскольку решением по другому делу установлено биологическое отцовство другого мужчины, на которого теперь и возложены обязанности по содержанию детей до достижения ими совершеннолетия.

Оспаривание отцовства — тоже материя тонкая. Например, человек, который в момент регистрации себя отцом знал, что на самом деле ребенок не его, не имеет права оспаривать отцовство. Если бы не было судебного решения, которое возложило бремя отцовства на реального отца, еще неизвестно, как закончилась бы эта история для благородного простачка, записавшегося отцом. Есть и другие обстоятельства, которые не дают права оспаривать отцовство, например, использование вспомогательных репродуктивных технологий. Но это отдельная объемная тема.

А что касается чисто человеческих выводов, то отцовство — это вам не игрушка, а страсти-мордасти — не повод принимать скоропалительные решения, которые могут повлечь за собой юридические проблемы.