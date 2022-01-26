Мінімальну суму аліментів підвищила Рада

Аліменти. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166226-minimalnu-sumu-alimentiv-pidvyschyla-rada.html

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Аліменти в Україні тепер виплачуватимуться по-новому. Верховна Рада ухвалила закон про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

Законом № 3881 встановлюється розмір аліментів, які мають виплачуватися на дитину іншими членами сім’ї та родичами, а саме — не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Про це стало відомо з трансляції Ради.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сума аліментів в Україні зросла з 1 грудня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум відтепер становить 2 тис. 100 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 тис. 618 грн. А мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.