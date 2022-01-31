https://racurs.ua/n166411-udaryat-po-rossii-tam-gde-ey-bolno-britaniya-zamorozit-kluchevye-aktivy-kremlya.html

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Санкции против России в случае вторжения в Украину готовит Великобритания — они будут нацелены на британские инвестиции олигархов и компании, связанные с Кремлем.

Правительство страны обещает заморозить активы и запретить въезд физическим и юридическим лицам, которые имеют стратегическое значение для российского правительства. Об этом сообщает The Times.

Источник издания заявил, что новые санкции «ударят по России там, где ей действительно больно». До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным введение масштабных санкций против России.

Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего. Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину, — заявила Трасс.













Напомним, ранее мы сообщали, что против войны с Украиной в Российской Федерации выступили известные люди.

Источник: The Times