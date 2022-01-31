https://racurs.ua/ua/n166411-vdaryat-po-rosiyi-tam-de-yiy-bolyache-brytaniya-zamorozyt-kluchovi-aktyvy-kremlya.html

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Санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну готує Велика Британія — вони будуть націлені на британські інвестиції олігархів і компанії, пов’язані з Кремлем.

Уряд країни обіцяє заморозити активи та заборонити в’їзд фізичним та юридичним особам, які мають стратегічне значення для російського уряду. Про це повідомляє The Times.

Джерело видання заявило, що нові санкції «вдарять по Росії там, де їй дійсно боляче». До цього глава МЗС країни Ліз Трасс повідомила, що уряд внесе на розгляд парламенту законопроект, який уможливить запровадження масштабних санкцій проти Росії.

Ми внесемо на розгляд законопроект, щоби мати можливість вживати заходи, зокрема, проти структур, що відіграють ключову роль для Кремля і його майбутнього. Їм доведеться заплатити високу ціну в разі вторгнення в Україну, — заявила Трасс.













Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проти війни з Україною в Російській Федерації виступили відомі люди.

Джерело: The Times