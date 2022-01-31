Алексей Данилов считает, что минские соглашения являются угрозой Украине. Фото: slovoidilo.ua

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Выполнение минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украине.

Достигнутые в Минске договоренности, предусматривающие амнистию пророссийским террористам и особый статус Донбасса, необходимо пересмотреть. Об этом 31 января заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для Associated Press.

Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно, — подчеркнул он.

По словам секретаря СНБО, принуждение Киева к выполнению минских соглашений несет угрозу Украине, потому что общество может не принять эти соглашения. Это может привести к сложной ситуации внутри страны. Данилов уверен, что именно на этот сценарий рассчитывают в Кремле.

Также Данилов заявил, что на Банковой пока не видят приведения армии страны-агрессора, которая сосредоточена возле украинской границы, к готовности для вторжения. Секретарь СНБО считает, что развертывание войск займет от трех дней до недели.

Этого мы пока не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся, — отметил Данилов.













Напомним, 26 января состоялись восьмичасовые переговоры представителей Украины, Германии, Франции и Российской Федерации. Советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что на встрече провели аудит минских договоренностей. Добавил, что есть разногласия по трактовке «Минска», но есть желание работать над ними.

Источник: Associated Press