Олексій Данілов вважає, що мінські угоди є загрозою Україні. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n166452-vykonannya-minskyh-ugod-zagrojuie-ukrayini-ruynuvannyam-danilov.html

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Виконання мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України.

Досягнуті в Мінську домовленості, які передбачають амністію проросійським терористам та особливий статус Донбасу, необхідно переглянути. Про це 31 січня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю для Associated Press.

Виконання мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати, а німці та французи дивилися, — всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо, — наголосив він.

За словами секретаря РНБО, примус Києва до виконання мінських угод несе загрозу Україні, бо суспільство може не прийняти ці угоди. Це може призвести до складної ситуації всередині країни. Данілов упевнений, що саме на цей сценарій розраховують у Кремлі.

Також Данілов заявив, що на Банковій поки не бачать приведення армії країни-агресора, яка зосереджені біля українського кордону, до готовності для вторгнення. Секретар РНБО вважає, що розгортання військ займе від трьох днів до тижня.

Цього ми поки не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося, — зазначив Данілов.













Нагадаємо, 26 січня відбулися восьмигодинні переговори представників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації. Радники лідерів «нормандської четвірки» на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що на зустрічі провели аудит мінських домовленостей. Додав, що є розбіжності щодо трактування «мінську», але є бажання працювати над ними.

Джерело: Associated Press