Место гибели трех бойцов ВСУ. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n166462-podryv-voennyh-na-donbasse-gbr-zavershilo-rassledovanie-gibeli-boycov-vsu.html

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Расследовать гибель трех военнослужащих Вооруженных сил Украины завершило Государственное бюро расследований.

Следствие проводилось в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, халатность которого привела к гибели трех бойцов. Оказалось, что офицер знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГБР.

При этом экс-начальник не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не оградил опасный участок. Более того, он не проинформировал командование о наличии мин и не принял мер по их обезвреживанию.

Бывшего руководителя инженерной службы обвиняют в халатном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, 14 февраля 2021 года группа военнослужащих Вооруженных сил Украины передвигаясь по дороге с одного командного пункта на другой подорвались на минах. Вблизи поселка Новолуганское в Донецкой области погибли командир взвода Александр Войтенко, солдаты Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.