Місце загибелі трьох бійців ЗСУ. Фото: zn.ua

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Розслідувати загибель трьох військовослужбовців Збройних сил України завершило Державне бюро розслідувань.

Слідство проводилося відносно колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин, недбалість якого призвела до загибелі трьох бійців. Виявилося, що офіцер знав, що на дорозі у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни. Про це 1 січня повідомила прес-служба ДБР.

При цьому екс-начальник не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку. Мало того, він не поінформував командування про наявність мін та не вжив заходів щодо їх знешкодження.

Колишнього керівника інженерної служби обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, 14 лютого 2021 року група військовослужбовців Збройних сил України пересуваючись дорогою з одного командного пункту на інший підірвалися на мінах. Поблизу селища Новолуганське в Донецькій області загинули командир взводу Олександр Войтенко, солдати В’ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко.