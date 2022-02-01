Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рада відкриває сесію, до нардепів прийдуть Зеленський і прем'єр Польщі

Рада відкриває сесію, до нардепів прийдуть Зеленський і прем'єр Польщі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 лют 2022, 09:58
999

1 лютого відкриється сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Нардепи зберуться на пленарне засідання, але від 2 лютого працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.

У Раді сьогодні очікуються урочистості, а також візит прем'єр-міністра Польщі Тадеуша Моравецького, який прилетів в Україну, і президента України Володимира Зеленського. Глава держави виступить перед депутатами.







Очікується, що сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, створить низку ТСК, а також схвалить постанови про премії учасникам ЗНО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів