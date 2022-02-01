Рада відкриває сесію, до нардепів прийдуть Зеленський і прем'єр Польщі

https://racurs.ua/ua/n166461-rada-vidkryvaie-sesiu-do-nardepiv-pryydut-zelenskyy-i-premier-polschi-translyaciya.html

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1 лютого відкриється сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Нардепи зберуться на пленарне засідання, але від 2 лютого працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.

У Раді сьогодні очікуються урочистості, а також візит прем'єр-міністра Польщі Тадеуша Моравецького, який прилетів в Україну, і президента України Володимира Зеленського. Глава держави виступить перед депутатами.

Очікується, що сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, створить низку ТСК, а також схвалить постанови про премії учасникам ЗНО.