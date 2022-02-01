Рада открывает сессию, к нардепам придут Зеленский и премьер Польши

https://racurs.ua/n166461-rada-otkryvaet-sessiu-k-nardepam-pridut-zelenskiy-i-premer-polshi-translyaciya.html

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1 февраля откроется седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва. Нардепы соберутся на пленарное заседание, но с 2 февраля будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских группах и фракциях.

В Раде сегодня ожидаются торжества, а также визит премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого и президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства выступит перед депутатами.

Ожидается, что сегодня Рада примет проект повестки седьмой сессии, создаст несколько ВСК, а также одобрит постановления о премиях участникам ВНО.