Дым до небес — возле Нигерии взорвался танкер, есть угроза экокатастрофы

У берегов Нигерии 3 февраля произошел взрыв на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit. На борту судна находились 10 членов экипажа, их судьба неизвестна.

В результате взрыва и пожара существует угроза масштабной экологической катастрофы, ведь Trinity Spirit может хранить более 2 млн баррелей нефти (270 т).

Информации о погибших пока нет, сообщили в компании, являющейся владельцем корабля.

Газета Daily Trust со ссылкой на заявление владельца сообщила, что Trinity Spirit предназначена для производства, хранения и разгрузки судов на терминале.

FPSO — это плавучая установка, которая может самостоятельно добывать нефть или накапливать ее с соседних морских платформ. Она хранится там до отгрузки в нефтеналивной танкер или отправки по нефтепроводу.

В Твиттере появились кадры с места происшествия. На них видно, что горящее судно почти затонуло. Вверх поднимаются черные клубы дыма. Очевидцы, не опасаясь огня, ради эффектных кадров подплывают к обломкам корабля.

SEPCOL confirm the FPSO Trinity Spirit has exploded off the coast of #Nigeria this morning, 10 reportedly killed. pic.twitter.com/bqe3bZPzQf

— Aurora Intel (@AuroraIntel) February 3, 2022