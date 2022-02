Все у вогні, дим до небес - біля Нігерії вибухнув танкер, є загроза екокатастрофи

Біля берегів Нігерії 3 лютого стався вибух на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit. На борту судна перебували 10 членів екіпажу, їхня доля наразі невідома.

Внаслідок вибуху та пожежі існує загроза масштабної екологічної катастрофи, адже Trinity Spirit може зберігати понад 2 млн барелів нафти (270 т).

Інформації про загиблих поки що немає, повідомили в компанії, яка є власником корабля.

Газета Daily Trust із посиланням на заяву власника, повідомила, що Trinity Spirit призначене для виробництва, зберігання і розвантаження суден на терміналі.

FPSO — це плавуча установка, яка може самостійно видобувати нафту, або накопичувати її з сусідніх морських платформ. Вона зберігається там до відвантаження в нафтоналивний танкер або відправки нафтопроводом.

У Твіттер з’явилися кадри з місця події. На них видно, що палаюче судно майже затонуло. Вгору піднімаються чорні клуби диму. Очевидці, не боячись вогню, заради ефектних кадрів підпливають до уламків корабля.

SEPCOL confirm the FPSO Trinity Spirit has exploded off the coast of #Nigeria this morning, 10 reportedly killed. pic.twitter.com/bqe3bZPzQf

— Aurora Intel (@AuroraIntel) February 3, 2022