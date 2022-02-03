Нардепа «Слуги народа» объявили в розыск

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Народного депутата Сергея Кузьминых объявили в розыск. Антикоррупционное бюро ранее жаловалось, что нардеп игнорирует вызовы на допрос, а 3 февраля объявило в розыск нардепа «Слуги народа».

Кузьминых подозревают в получении взятки на сумму более 500 тыс. грн.

Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, — говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, что нардеп разоблачен «на горячем» 28 января 2022 года. 31 января генеральный прокурор подписала Кузьминых сообщение о подозрении.

Кузьминых 2 февраля направил главе партии СН Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо «о событиях с его участием, которые имели место 28 января». Нардеп попросил исключить его из фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

Народного избранника Кузьминых разоблачили «на горячем» при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Детективы НАБУ не смогли задержать депутата, поскольку на это нужно разрешение судьи. У Кузьминых провели следственные действия, в частности, обыски. Впоследствии адвокат нардепа звонила по телефону в НАБУ и сообщила, что ее клиент находится в больнице.

В НАБУ и САП напомнили, что Уголовно-процессуальный кодекс возлагает обязанность сообщать о причинах неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование. Кроме того, уважительной причиной неприбытия лица по вызову, «является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение». Факт пребывания лица в здравоохранении не является уважительной причиной неприбытия.

2 февраля Антикоррупционное бюро обнародовало оперативное видео по делу Кузьминых.