Нардепа "Слуги народу" оголосили в розшук

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Народного депутата Сергія Кузьміних оголосили в розшук. Антикорупційне бюро раніше скаржилося, що нардеп ігнорує виклики на допит, а 3 лютого оголосило у розшук нардепа «Слуги народу».

Кузьміних підозрюють в отриманні хабара на суму у понад 500 тис. грн.

Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, що нардепа викрили «на гарячому» 28 січня 2022 року. 31 січня генеральний прокурор підписала Кузьміних повідомлення про підозру.

Кузьміних 2 лютого направив голові партії СН Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа «щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня». Нардеп попросив виключити його з фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

Народного обранця Кузьміних викрили «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 558 тис. грн. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Детективи НАБУ не змогли затримати депутата, оскільки на це потрібен дозвіл слідчого судді. У Кузьміних провели слідчі дії, зокрема, обшуки. Згодом адвокат нардепа телефонувала в НАБУ й повідомила, що її клієнт перебуває у лікарні.

В НАБУ і САП нагадали, що Кримінально-процесуальний кодекс покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування. Крім того, поважною причиною неприбуття особи на виклик, «серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад». Факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття.

2 лютого Антикорупційне бюро оприлюднило оперативне відео у справі Кузьміних.