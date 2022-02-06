СМИ сообщили об отправке британского спецназа в Украину

https://racurs.ua/n166675-smi-soobschili-ob-otpravke-britanskogo-specnaza-v-ukrainu.html

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Великобритания отправила в Украину более 100 спецназовцев из подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки.

Это военные советники для передачи опыта украинским военнослужащим, сообщило 6 февраля издание Mirror.

Журналисты утверждают, что британские спецназовцы передадут опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской деятельностью и диверсиями.

Отмечается, что переброска войск из Великобритании стала возможной, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

Спецподразделение Великобритании переброшено в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным, — пишет издание. — У них широкий набор навыков, которые, безусловно, будут очень полезны украинским силам.

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5 февраля в Киев прилетел военно-транспортный борт Королевских Военно-воздушных сил. Британский министр обороны Бен Уоллес в январе говорил, что Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в дополнение к 2 тыс. противотанковым гранатометам, которые были переданы Киеву.

Впрочем, Великобритания не планирует направлять боевые подразделения в Украину в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.