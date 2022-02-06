ЗМІ повідомили про відправку спецпризначенців Великої Британії в Україну

https://racurs.ua/ua/n166675-zmi-povidomyly-pro-vidpravku-specpryznachenciv-velykoyi-brytaniyi-v-ukrayinu.html

Ракурс

Велика Британія відправила в Україну понад 100 спецпризначенців з підрозділів SAS, SBS, Спеціального розвідувального полку та групи підтримки.

Це військові радники для передачі досвіду українським військовослужбовцям, повідомило 6 лютого видання Mirror.

Журналісти стверджують, що британські спецпризначенці передадуть досвід українським колегам у тактиці боротьби з терористами, снайперською діяльністю та диверсіями.

Зазначається, що перекидання військ з Великої Британії стало можливим, оскільки основні сили елітних підрозділів більше не задіяні в Афганістані.

Спецпідрозділ Великої Британії перекинутий у регіон, щоб допомогти та надати допомогу українським військовим, — пише видання. — Вони мають широкий набір навичок, які, безперечно, будуть дуже корисні українським силам.

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5 лютого до Києва прилетів військово-транспортний борт Королівських Військово-повітряних сил. Британський міністр оборони Бен Уоллес у січні говорив, що Британія може поставити Україні додаткове озброєння на додачу до 2 тис. протитанкових гранатометів, які були передані Києву.

Утім, Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи до України у разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації.