В Марокко сообщили о смерти мальчика, спасенного из 32-метрового колодца

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Ракурс

В Марокко погиб пятилетний мальчик, которого несколько дней пытались вытащить из 32-метрового колодца.

Поздним вечером 5 февраля тело Райана вытащили из колодца, но о его состоянии ничего не сказали. Толпа тех, кто наблюдал за операцией спасения, встретила новость аплодисментами. Но потом медики объявили, что мальчик умер. Вероятно, Райан погиб из-за травмы головы или длительного пребывания под землей.

О смерти Райана сообщил и король Марокко. Мухаммед VI выразил соболезнования родителям ребенка в заявлении, опубликованном дворцом.

Спасателям удалось вытащить мальчика после продолжавшейся пять дней операции.

1 февраля отец мальчика ремонтировал колодец у дома в селе Гран в провинции Шефшауэн. Пятилетний Райан был рядом и когда взрослые отвернулись, провалился и застрял на глубине 32 м.

К операции подключились спасатели, спелеологи и полицейские. На месте дежурила реанимационная бригада.

Спасатели решили срезать рядом с колодцем слои грунта — преимущественно песчаного и каменистого — чтобы дойти до уровня, на котором застрял ребенок, а затем пробить стенку колодца и вытащить мальчика. Работы шли круглые сутки, при этом постоянно отслеживался риск обвалов породы.

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Камера, ранее спускавшаяся к мальчику, показывала, что он жив, но получил травму головы. Ему спустили воду, еду и кислородную маску, хотя неизвестно, воспользовался ли Райан ею. 4 февраля камера зафиксировала слабое движение ребенка.