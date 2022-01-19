В Украине ребенку впервые трансплантировали печень от посмертного донора, фото - ФБ О.Самчук

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Ракурс

Удивительная история спасения случилась во Львове.

Историю о малыше, выжить которому захотела помочь целая страна, рассказал на своей странице в Facebook главный врач львовской больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

Годовалый Артемчик из маленькой деревни в Прикарпатье дождался донорской печени. Он получил шанс жить и стал первым в Украине ребенком, которому печень трансплантировались от посмерного донора в таком маленьком возрасте.

Артем весит всего 9,5 кг. Страшную болезнь — атрезию желчных протоков и выраженную печеночную недостаточность — в нем выдают желтые кожа и склеры, а также большой живот.

С таким диагнозом он родился, а в августе 2021 года стало известно, что спасти ребенка может только трансплантация печени. Ее от посмертного донора таким маленьким деткам в Украине еще не делали, а в семье Артема стать донором никто не мог.

Последние четыре месяца мальчик с 22-летней мамой Христиной жили в больнице и надеялись на чудо.

12 января стало известно, что в Виннице есть донор для Артемки — 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на изъятие органов.

Поскольку печень вне тела «живет» максимум 12 часов, то из Винницы ее привезли во Львов на вертолете Нацполиции. Орган в детской больнице встретили трансплантологи — приехавшие на помощь львовские врачи и их коллеги из столичной больницы «Феофания».

Хирургическое вмешательство было сверхсложным: сначала врачам пришлось разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького Артемки ее часть. Затем началась трансплантация, которая длится почти до утра — около 12 часов.

С этого времени малыш находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. От него не отходят врачи.

Самчук сообщил, что только сейчас, на седьмые сутки после трансплантации, он может констатировать, что печень работает, а состояние ребенка стабильное.

Теперь задача медиков — адаптировать истощенный болезнью организм ребенка к жизни с новым органом.