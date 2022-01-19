В Україні дитині вперше трансплантували печінку від посмертного донора, фото - О.Самчук

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Дивовижна історія порятунку трапилася у Львові. Історію про малюка, вижити якому захотіла допомогти ціла країна, розповів на своїй сторінці у Фейсбук головний лікар львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Однорічний Артемчик із маленького села на Прикарпатті дочекався донорської печінки. Він отримав шанс жити і став першою в Україні дитиною, якій печінку трансплантували від посмерного донора у такому маленькому віці.

Артем важить усього 9,5 кг. Страшну хворобу — атрезію жовчних протоків та виражену печінкова недостатність — у ньому видають жовті шкіра і склери, а ще великий животик.

З таким діагнозом він народився, а в серпні 2021 року стало відомо, що врятувати дитину може лише трансплантація печінки. Її від посмертного донора таким маленьким діткам в Україні ще не робили, а з родини Артемкові за донора не підходив ніхто.

Останні чотири місяці хлопчик з 22-річною мамою Христиною жили в лікарні і лише сподівалися на диво.

12 січня стало відомо, що у Вінниці є донор для Аретмка — 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів.

Оскільки печінка поза тілом «живе» максимум 12 годин, то з Вінниці її привезли у Львів на вертольоті Нацполіції. Орган в дитячій лікарні зустріли трансплантологи — львівські лікарі і їхні колеги зі столичної лікарні «Феофанія», які приїхали на допомогу.

Хірургічне втручання було надскадним: спершу лікарям довелося розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемка її частину. Потім розпочалася трансплантація, яка триває майже до ранку — приблизно 12 годин.

Відтоді малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом. Від нього не відходять лікарі.

Самчук повідомив, що тільки зараз, на сьому добу після трансплантації, він може констатувати, що печінка працює, а стан дитини стабільний.

Тепер завдання медиків — адаптувати виснажений хворобою організм дитини до життя з новим органом.