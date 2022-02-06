Король Марокко повідомив про смерть хлопчика, якого врятували з 32-метрового криниці

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Ракурс

У Марокко загинув п’ятирічний хлопчик, якого кілька днів намагалися витягнути з 32-метрової криниці.

Пізнього вечора 5 лютого тіло Райана витягли з колодязя, але про його стан нічого не сказали. Натовп тих, хто спостерігав за операцією порятунку, зустрів новину оплесками. Але згодом медики оголосили, що хлопчик помер. Ймовірно, Райан загинув через травму голови або тривале перебування під землею.

Про смерть Райана повідомив й король Марокко. Мухаммед VI висловив співчуття батькам дитини у заяві, опублікованій палацом.

Рятувальникам вдалося витягнути хлопця після рятувальної операції, яка тривала п’ять днів.

1 лютого батько хлопчика ремонтував криницю біля будинку у селі Гран у провінції Шефшауен. П’ятирічний Райан був поруч і, коли дорослі відвернулися, провалився і застряг на глибині 32 м.

До операції підключилися рятувальники, спелеологи та поліцейські. На місці чергувала реанімаційна бригада.

Рятувальники вирішили зрізати поруч із колодязем шари ґрунту — переважно піщаного та кам’янистого, — щоб дійти до рівня, на якому застрягла дитина, а потім пробити стінку колодязя та витягнути хлопчика. Роботи йшли цілодобово, при цьому постійно відстежувався ризик обвалів породи.

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Камера, яку раніше спускали до хлопчика, показувала, що він живий, але отримав травму голови. Йому спустили воду, їжу та кисневу маску, хоча невідомо, чи він нею скористався. 4 лютого камера зафіксувала слабкий рух дитини.