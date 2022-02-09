Станет ли бустер обязательной прививкой – ответ Минздрава

https://racurs.ua/n166800-stanet-li-buster-obyazatelnoy-privivkoy-otvet-minzdrava.html

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Вакцинация от коронавируса бустерной дозой не будет обязательной, заверил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что украинцы могут добровольно сделать третью прививку. Об этом Кузин заявил в эфире «Суспільного».

Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл состоит в персональной защите. Человек, который сделал третью прививку, защищен от «Омикрона» и тяжелого течения болезни, — пояснил санврач.

По его словам, вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей. По состоянию на 7 февраля в Украине сделано полмиллиона бустерных прививок.

Кузин напомнил, что бустерная прививка усиливает иммунитет и приближает эффективность вакцины к 90%.

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Напомним, что коронавирус в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, подхватили еще 38 тыс. 257 человек, в том числе 3 тыс. 308 детей и 1 тыс. 76 медработников.

Госпитализированы 4 тыс. 385 человек, от осложнений болезни умерли 240 украинцев. В то же время 17 тыс. 63 человека преодолели болезнь.