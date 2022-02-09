Чи стане бустер обов’язковим щепленням – відповідь МОЗ

https://racurs.ua/ua/n166800-chy-stane-buster-obov-yazkovym-scheplennyam-vidpovid-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу бустерною дозою не буде обов’язковою, запевнив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він наголосив, що українці можуть добровільно зробити третє щеплення. Про це Кузін заявив в ефірі «Суспільного».

Зараз ми не розглядаємо обов’язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Людина, яка зробила третє щеплення, захищена від «Омікрону» та тяжкого перебігу хвороби, — пояснив санлікар.

За його словами, вакцинація в Україні є добровільною, за винятком переліку спеціальностей. Станом на 7 лютого в Україні зроблено півмільйона бустерних щеплень.

Кузін нагадав, що бустерне щеплення посилює імунітет та наближає ефективність вакцини до 90%.

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Нагадаємо, що коронавірус в Україні за минулу добу, 8 лютого, підхопили ще 38 тис. 257 людей, серед них 3 тис. 308 дітей та 1 тис. 76 медпрацівників.

Госпіталізовано 4 тис. 385 осіб, від ускладнень хвороби померли 240 українців. Водночас 17 тис. 63 людини подолали хворобу.