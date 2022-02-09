Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 10 февраля будет относительно спокойной, облачные системы будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Ночью в западных и северных областях, днем в восточной части обещают небольшой мокрый снег и дождь. Ветер обещают западный со скоростью 2−13 м/с. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4−9° выше нуля. На Прикарпатье и в южных регионах днем прогнозируют до 12° тепла. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 10 февраля будет дождливая утром, также синоптики обещают сильную облачность. Ночью столбики термометров покажут 2−4° тепла, а днем температура воздуха ожидается на 5−8° выше нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 4−13 м/с.

Погода в Харькове в четверг будет облачной, прогнозируют мокрый снег с дождем. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 1° тепла до 1° мороза, а днем температура воздуха ожидается 0−3° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погода в Одессе завтра будет облачной, местами ожидаются прояснения. Осадки не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 0°, а днем обещают 2−9° тепла. Ветер обещают со скоростью 2−8 м/с.

Погода во Львове 10 февраля будет облачной, но без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−6° тепла, а днем обещают 4−7° выше нуля. Ветер ожидается со скоростью 2−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 февраля прогнозируется неспокойная. Утром прогнозируют слабую бурю.

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Напомним, синоптики обещали, что 9 февраля днем существенные осадки в Украине не ожидаются. В западных областях кое-где прогнозировали порывы ветра 15−20 м/с.