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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Хмарність та до 12° тепла — погода в Україні на 10 лютого (КАРТА)

9 лют 2022, 16:30
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Погода в Україні 10 лютого буде відносно спокійною, хмарні системи чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Вночі у західних та північних областях, вдень у східній частині обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер обіцяють західний зі швидкістю 2−13 м/с. Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4−9° вище нуля. На Прикарпатті та в південних регіонах вдень прогнозують до 12° тепла. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 10 лютого, дані: Gismeteo

Опади у Європі 10 лютого, дані: Gismeteo

Погода у Києві 10 лютого буде дощовою вранці, також синоптики обіцяють сильну хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2−4° тепла, а вдень температура повітря очікується 5−8° вище нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 4−13 м/с.

Погода в Києві 10 лютого, дані: Gismeteo

Погода в Харкові у четвер буде хмарною, прогнозують мокрий сніг з дощем. Вночі температуру повітря прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, а вдень температура повітря очікується 0−3° з позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погода в Харкові 10 лютого, дані: Gismeteo

Погода в Одесі завтра буде хмарною, місцями очікуються прояснення. Опади не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0°, а вдень обіцяють 2−9° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода в Одесі 10 лютого, дані: Gismeteo

Погода у Львові 10 лютого буде хмарною, але без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−6° тепла, а вдень обіцяють 4−7° вище нуля. Вітер обіцяють зі швидкістю 2−12 м/с.

Погода у Львові 10 лютого, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 10 лютого прогнозується неспокійна. Вранці прогнозують слабку бурю.


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Геомагнітна обстановка на 10 лютого. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 9 лютого вдень істотні опади в Україні не очікуються. У західних областях подекуди прогнозували пориви вітру 15−20 м/с.

Джерело: Ракурс


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